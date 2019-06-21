В ближайшие три года на выплаты увольняемым чиновникам потратят почти 5 млрд рублей

11:09 | 1.10.2019

В ближайшие три года на выплаты увольняемым федеральным чиновникам планируется потратить 4,8 млрд руб., передают «Известия» со ссылкой на сообщение Минфина.



Как подсчитали в Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве (АКРА), при средней зарплате федерального чиновника в 127 тысяч рублей (данные Росстата) и выплате трех окладов при увольнении, речь идет о сокращении порядка 13 тысяч человек.



Напомним, ранее в Минфине анонсировали масштабную реформу госуправления, предполагающую сокращение штата госслужащих. Первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко объявила, что численность центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти в следующем году планируется уменьшить на 10%, территориальных органов — на 5%. К 2021-му этот показатель в регионах должен будет достичь 15%.

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