Осенью на военную службу призовут около 132 тысячи человек

17:04 | 30.09.2019

Около 132 тыс. человек будут направлены на военную службу в ходе осенней призывной кампании, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС генерал-лейтенант Евгений Бурдинский, передает russian.rt.com. Он добавил, что осенний призыв пройдет с 1 октября до 31 декабря.

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