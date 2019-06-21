Российская армия начала получать новые модернизированные танки Т-90М

11:40 | 30.09.2019

Российская армия начала получать новые танки Т-90М. Об этом в интервью газете «Красная звезда» заявил главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков. Он отметил, что госконтракт был заключен между Минобороны и Уралвагонзаводом на форуме «Армия-2019».



Салюков добавил, что кроме этого для армии закупаются танки Т-72Б3М, а также модернизированные боевые машины пехоты — БМП-2, БМП-3 и бронетранспортеры — БТР-82А.

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