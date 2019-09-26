Премьер-министр РФ Медведев поручил пересмотреть правила работы ресторанов и кафе

12:28 | 27.09.2019

Премьер-министр России Медведев поручил до 15 октября подготовить предложения по проведению эксперимента в ряде регионов страны по ослаблению надзора за продукцией, производимой на предприятиях общепита.



В частности, ведомства рассмотрят возможность пересмотра ряда санитарных норм и перехода к применению в сфере организации питания населения требований, установленных техническими регламентами Евразийского экономического союза. А в трех регионах страны - Москва, Татарстан и Калининградская область - с 1 января 2020 года может начаться эксперимент по ограничению предмета контрольно-надзорных мероприятий при санитарно-эпидемиологическом надзоре в отношении безопасности пищевой продукции, изготавливаемой предприятиями общепита, передает rg.ru.

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