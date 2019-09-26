США перебросят в Саудовскую Аравию дополнительную батарею ЗРК Patriot

12:16 | 27.09.2019

Пентагон после атаки дронов на Saudi Aramco принял решение перебросить в Саудовскую Аравию дополнительную батарею ЗРК Patriot, а также четыре радара Sentinel и 200 военных, передает РБК.



«Это развёртывание усилит противовоздушную и противоракетную оборону королевства и его критически важной военной и гражданской инфраструктуры», — заявил официальный представитель Пентагона Джонатана Хоффмана. Он добавил, что развёртывание дополнительных сил проводится по просьбе Эр-Рияда.

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