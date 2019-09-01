Лукашенко заявил, Белоруссия начала поиск альтернативы поставкам российской нефти

16:43 | 26.09.2019

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что страна ищет источники поставок нефти, альтернативные российским, сообщает агентство «БелТА».



Белорусский лидер отметил, что страна вынуждена искать альтернативные варианты поставок ввиду налогового маневра в нефтяной сфере России. «Это не рычаги давления. Это поиск альтернативы», — сказал Лукашенко, передает gazeta.ru.

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