В Госдуме предложили запретить американскую лотерею на получение грин-карт

16:43 | 25.09.2019

В Госдуме допустили запрет проведения американской лотереи грин-карт в России. Этот шаг может быть ответом на недопуск части российской делегации на Генассамблею (ГА) ООН, заявили «Известиям» в международном комитете нижней палаты парламента.



«Думаю, мы можем запретить всякие мероприятия наподобие лотереи грин-карт, которые США проводят исходя из своего имиджа якобы «оплота демократии». Наши меры будут такими, чтобы все обратили на это внимание», — заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Депутат предлагает ограничить доступ к сайту, на котором регистрируются желающие получить грин-карты, и затруднить работу агентств, помогающих оформить документы.

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