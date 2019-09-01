МВД поддержало понижение допустимого порога превышения скорости

16:38 | 25.09.2019

МВД поддерживает предложение снизить ненаказуемый порог превышения скорости с 20 до 10 километров в час, заявил замначальника ГИБДД Владимир Кузин. Он подчеркнул, что у современных дорожных камер очень маленький процент погрешности при фиксировании превышения скорости.



По его словам, эта норма может быть прописана в новом кодексе об административных правонарушениях (КоАП), который готовится правительством и, вероятнее всего, будет внесен на обсуждение в Госдуму в начале следующего года.

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