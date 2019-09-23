Россия и мир
14:08 | 24.09.2019
Сборная России по футболу из-за допингового скандала может пропустить чемпионат мира в Катаре
Ранее стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) нашло несоответствия в базе данных московской лаборатории допинг-проб и может отстранить РУСАДА. Российской стороне предложено в трехнедельный срок подготовить и предоставить объяснения несоответствий.
По информации американского журнала Newsweek, российским спортсменам может грозить повсеместная дисквалификация и отстранение от главных международных стартов, включая Олимпиаду и чемпионат мира по футболу 2022 года, если WADA решит ввести новые санкции в отношении России.
© «Вечерние ведомости»
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