Сборная России по футболу из-за допингового скандала может пропустить чемпионат мира в Катаре

14:08 | 24.09.2019

Сборная России рискует из-за допингового скандала пропустить ближайший чемпионат мира, который состоится в 2022 году в Катаре, сообщает The Telegraph.



Ранее стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) нашло несоответствия в базе данных московской лаборатории допинг-проб и может отстранить РУСАДА. Российской стороне предложено в трехнедельный срок подготовить и предоставить объяснения несоответствий.



По информации американского журнала Newsweek, российским спортсменам может грозить повсеместная дисквалификация и отстранение от главных международных стартов, включая Олимпиаду и чемпионат мира по футболу 2022 года, если WADA решит ввести новые санкции в отношении России.

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