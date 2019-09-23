Шестнадцатилетняя Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в украденном детстве

13:58 | 24.09.2019

Шведская школьница Грета Тунберг выступила в Нью-Йорке на открытии саммита ООН по вопросам изменения климата с речью, в которой потребовала от политиков срочно принять меры для предотвращения экологической катастрофы, передает «Ведомости». Тунберг обвинила мировых лидеров в том, что они «своими пустыми словами украли» у нее «мечты и детство».



Она также подчеркнула, что пока главы государств обсуждают деньги и экономический рост, люди умирают, целые экосистемы гибнут, а мир оказывается на грани массового вымирания. При этом ни одного «действенного решения» проблемы «пока не видно». 16-летняя активистка добавила, что новые поколения будут пристально следить на политиками. «И, если вы решите подвести нас, мы вас никогда не простим», - заключила она, сообщает rg.ru.



Отмечается, что Грете Тунберг 16 лет. В 2018 г. Тунберг отказалась ходить в школу по пятницам и стала устраивать забастовки возле парламента в Стокгольме. Так она требовала от политиков выполнения Парижского соглашения по климату.

© «Вечерние ведомости»