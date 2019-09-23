Янукович собирается вернуться на Украину

13:29 | 24.09.2019

Защита экс-президента Украины Виктора Януковича проводит мероприятия, которые обеспечат возможность его пребывания на родине, заявил адвокат Виталий Сердюк. По его словам, Янукович сейчас находится на территории Российской Федерации временно, передает «Пятый канал».



Сердюк заявил, что Янукович поставил перед защитой задачи «обеспечить привлечение к ответственности виновных» в ситуации с Крымом и «в совершении государственного переворота».



Как напоминает ren.tv, ранее Апелляционный суд Киева приступил к рассмотрению апелляционной жалобы на приговор бывшему президенту по делу о госизмене.

© «Вечерние ведомости»