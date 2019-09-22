Американские эксперты назвали худший самолет Второй мировой войны

16:10 | 23.09.2019

Эксперты из американского издания Air & Space в рамках исследования определили худший самолет из тех, что использовались во времена Второй мировой войны. Такого звания удостоен немецкий истребитель Ba 349 Natter.



Издание назвало его «продуктом амбициозного дизайна и обреченного режима». Одноместный самолет был сконструирован в самом конце войны, причем вермахт крайне неохотно выделял деньги на его создание и производство. Самолет вертикального запуска имел деревянный фюзеляж и был одноразовым. То есть после пуска 24 осколочно-фугасных ракет пилот должен был катапультироваться, а самолет разбивался. Отмечается, что единственный пилотируемый пуск завершился гибелью летчика Лотара Зибера.



Всего было построено 36 единиц Ba 349 Natter, некоторые из которых стали музейными экспонатами.

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