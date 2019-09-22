Старейшая туристическая фирма Великобритании объявила о принудительной ликвидации

16:05 | 23.09.2019

Старейшая в мире британская туристическая компания Thomas Cook объявила о принудительной ликвидации и ожидает возвращения на родину своих британских клиентов. Это возвращение может стать крупнейшей в истории эвакуацией британцев из-за рубежа в мирное время, передает РИА «Новости».



Всего банкротство компании затронет около шестисот тысяч человек, 160 тысяч из них – британцы. Правительство Великобритании намерено вернуть их на родину в течение двух недель, отмечает «Эхо Москвы».



Как отмечает gazeta.ru, обремененная долгами компания находилась под давлением кредиторов – она должна была найти дополнительные 200 млн фунтов стерлингов ($249,5 млн), чтобы избежать провала сделки по финансовому спасению.

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