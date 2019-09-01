Песков не стал комментировать пост своей дочери об актере Устинове

16:33 | 19.09.2019

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что не будет комментировать публикацию своей дочери Елизаветы в соцсетях. Она ранее отреагировала на приговор актеру Павлу Устинову, получившему 3,5 года колонии за якобы вывих плеча у омоновца, передает MK.ru.



«Не считаю возможным комментировать публикации моей дочери», — сказал Песков. По его словам, он часто соглашается, часто не соглашается с публикациями своей дочери, но этот случай комментировать не будет.



Как напоминает РБК, в 18 сентября на сайте «Эха Москвы» появился пост Песковой, в котором она рассуждает о приговоре актеру Павлу Устинову. Она назвала приговор «абсурдной несправедливостью» и предположила, что он может быть «попыткой переворота против главы государства». «Ведь, наблюдая за происходящим, находясь в здравом уме, начинаешь сомневаться в том, что все это делается с ведома и согласия президента», — написала она. Через несколько часов запись с сайта пропала.

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