В ФСБ сообщили о задержании более 160 браконьеров из КНДР

17:30 | 18.09.2019

Российские пограничники задержали 161 гражданина КНДР за браконьерство в Японском море. По данным ЦОС, среди иностранных граждан есть пострадавшие, которым оказана необходимая помощь. Нарушителей доставят в порт Находка. Задержаны также две шхуны и 11 мотоботов, принадлежавших браконьерам, отметила спецслужба. В задержании участвовали береговая охрана, авиация и спецназ, подчеркнула ФСБ.



Как напоминает РИА «Новости», во вторник сообщалось, что российские пограничники получили ранения при нападении экипажа северокорейской шхуны в Японском море на осмотровую группу.

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