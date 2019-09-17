«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» завершили сделку по объединению торговых сетей

15:08 | 18.09.2019

Владельцы «Дикси», «Бристоля» и «Красного и белого» закрыли сделку по объединению сетей. Об этом сообщил журналистам основатель сети «Красное и белое» Сергей Студенников. Акции в новом холдинге распределились следующим образом: у совладельцев «Дикси» и «Бристоля» Игоря Кесаева и Сергея Кациева 51 процент, у основателя «Красного и белого» Студенникова 49 процентов.



Совладельцы группы «Меркурий» Игорь Кесаев и Сергей Кациев, а также Студенников решили объединить ритейлеров в январе 2019 года, чтобы создать третью по обороту розничную сеть в России. Сейчас под этими тремя брендами работают больше 13 тысяч магазинов, передает «Интерфакс».

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