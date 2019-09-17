Россия и мир
15:08 | 18.09.2019
«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» завершили сделку по объединению торговых сетей
Совладельцы группы «Меркурий» Игорь Кесаев и Сергей Кациев, а также Студенников решили объединить ритейлеров в январе 2019 года, чтобы создать третью по обороту розничную сеть в России. Сейчас под этими тремя брендами работают больше 13 тысяч магазинов, передает «Интерфакс».
© «Вечерние ведомости»
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