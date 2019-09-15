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13:39 | 16.09.2019

У актрисы Анастасии Заворотнюк начались тяжелые осложнения

У актрисы Анастасии Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Пневмония стала осложнением из-за аппарата искусственной вентиляции легких. Все это протекает на фоне агрессивной формы опухоли головного мозга — глиобластомы.

Ранее стало известно, что Анастасия лежит в одном из онкологических медцентров Москвы, где применяют новейшие технологии и собственные протоколы лечения. Актрисе оказывают паллиативную помощь, передает dni.ru.

14 сентября стало известно, что врачи прекратили интенсивное лечение Заворотнюк. Такое решение было принято после ухудшения состояния артистки. Нейрохирург Вячеслав Рак объяснил, что это может быть связано с формой опухоли головного мозга у актрисы, — из-за того, что Заворотнюк впала в кому, возможности провести ей операцию уже нет. «Бывает, что после такого кризиса человеку становится лучше, но процент таких случаев очень мал», — уточнил врач, передает lenta.ru.

© «Вечерние ведомости»

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