Мещанский суд Москвы предложил вернуть «дело Серебренникова» в прокуратуру

13:04 | 11.09.2019

Мещанский суд Москвы предложил вернуть в прокуратуру дело «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова. «Суд ставит перед сторонами вопрос о возвращении в прокуратуру в связи с неустранимыми нарушениями в обвинительном заключении данного дела», — сказала судья Ирина Аккуратова, передает РБК. Гособвинение возражает против этого.



Как напоминает ТК «Дождь», на заседании в августе судья огласила результаты новой экспертизы по делу. Она показала, что сумма затрат на проект «Платформа», который делала «Седьмая студия» превысила сумму, выделенную министерством культуры. Эксперты пришли к выводу, что на проект «Платформа» в течение трех лет требовалось не менее 300 миллионов рублей с налогами. При этом Минкультуры выделило студии 216,5 миллиона рублей.



По версии следствия, сам Серебренников, а также продюсеры Алексей Малобродский и Юрий Итин похитили 133 из 214 млн рублей, выделенных в 2011—2014 годах «Седьмой студии» на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта «Платформа», отмечает russian.rt.com.

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