Минздрав РФ поручил проверить влияние электронных сигарет на здоровье

14:16 | 10.09.2019

Минздрав проанализирует связь между заболеваниями легких и потреблением электронных сигарет и подготовит соответствующие рекомендации, сообщил в своем Telegram-канале замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай.



Он отметил, что «в последнее время появляется все новая информация о том, что электронные сигареты действительно могут являться причиной серьезных заболеваний легких».



Как напоминает russian.rt.com, в конце января Мосгордума приняла закон, запрещающий продажу лицам до 18 лет электронных сигарет и вейпов.

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