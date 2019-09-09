В России к 2030 году из-за роботов работу могут потерять более 20 млн человек

14:03 | 10.09.2019

В РАНХиГС изучили, какие отрасли будут наиболее подвержены автоматизации, и пришли к выводу, что к 2030 году 20,1 млн россиян рискуют остаться без работы, передает РБК. Эта оценка касается только формально занятых граждан, то есть официально трудоустроенных.



Эксперты выяснили, что в таких отраслях, как гостиничный и ресторанный бизнес, обрабатывающие производства, сельское и лесное хозяйство, розничная торговля и добыча полезных ископаемых более 50 процентов работы можно будет поручить роботам.



Однако, по словам автор исследования Степана Земцова, после 2025 года скорость автоматизации будет выше, в связи с чем многие россияне не успеют «адаптироваться, получить новую профессию, открыть свое дело, купить робота». Земцов подчеркнул, что это приведет к формированию «экономики незнания». Вероятным решением проблемы может стать введение налога на роботов (собранные средства можно направить на социальную помощь) или переход на четырехдневную рабочую неделю.

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