Издание The New York Times раскрыло подробности вербовки ЦРУ российского чиновника

13:46 | 10.09.2019

Завербованный в России агент, которого, по данным CNN, американские спецслужбы вывезли из страны в 2017 году, был одним из наиболее ценных активов ЦРУ — он помог в расследовании вмешательства в выборы и взлома Национального комитета Демократической партии, пишет The New York Times со ссылкой на источники.



По данным газеты, именно этот агент, имевший, в том числе, допуск в кабинет президента России сообщил в своих отчетах, что Путин давал распоряжение о вмешательстве в американские выборы



Как напоминает РБК, ЦРУ завербовало российского чиновника несколько десятилетий назад и следило за ним, пока он поднимался по карьерной лестнице и в итоге получил доступ в Кремль. Американская разведка получала от него ценные, но противоречивые сведения, в связи с чем в 2016 году была проведена проверка всей полученной информации. Указывается, что в том же году американцы забеспокоились о его безопасности и захотели вывезти его из России. Первоначальный отказ заставил ЦРУ заподозрить его в работе двойным агентом. Однако спустя несколько месяцев российский чиновник согласился уехать из страны.

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