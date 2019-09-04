Один человек погиб, 31 пострадали в результате столкновения поезда с грузовиком в Японии

15:19 | 5.09.2019

Один человек погиб, 31 получили ранения в результате столкновения поезда и грузовика, заявил в эфире телеканала NHK представитель пожарной охраны, которая в Японии совмещает функции службы спасения и скорой помощи.



Авария произошла около 11:40 в четверг на переезде линии Keikyu в Иокогаме. Грузовик после столкновения загорелся. Головной вагон состава получил наибольшие повреждения: он развалился на части, а также при столкновении у него выбило стекла.

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