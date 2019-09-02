Россия и мир
14:16 | 3.09.2019
Ирина Алашкевич Фото: официальный портал Иркутской области
Кремль обманули: чиновница, назвавшая россиян бичами, не отстранена, а находится в отпуске
Как рассказал собеседник агентства, губернатор отправил ее в отпуск на время экспертизы аудиозаписи, на которой якобы зафиксированы ее негативные высказывания в адрес жителей затопленного города.
«Никакой информации о ее дополнительном отстранении от работы у нас нет», — пояснил источник издания.
Напомним, что ранее Дмитрий Песков заявил, что Алашкевич была отстранена от работы, уточнив, что данная информация подтверждена губернатором региона Сергея Левченко. До этого высказывания чиновницы раскритиковал президент России Владимир Путин. Судя по последней информации, региональные власти ввели Кремль в заблуждение.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
15:47 | 3.09.2019
РМК поможет организовать День города в Челябинске
15:35 | 3.09.2019
В Екатеринбурге изменился список для опроса по строительству храма Святой Екатерины
14:58 | 3.09.2019
Гори, гори ясно: в поселке Октябрьский разгорелся пожар
14:46 | 3.09.2019
В Перми подписано постановление о начале отопительного сезона
14:32 | 3.09.2019
В ходе прямого эфира с губернатором Прикамья в Instagram обсудили поборы в школах и льготы для ИП
14:14 | 3.09.2019
Синоптики снова прогнозируют заморозки в Курганской области
14:07 | 3.09.2019
В Курганской области хлебный фургон сбил насмерть велосипедиста
14:06 | 3.09.2019
Технологии будущего: в Свердловском онкодиспансере внедрили искусственный интеллект
13:57 | 3.09.2019
Пермские энергетики напоминают правила подготовки домов к зиме
13:27 | 3.09.2019
Центр Нижнего Тагила остался без света
13:05 | 3.09.2019
В Прикамье начнут отказываться от использования на дорогах песчано-соляной противогололедной смеси
12:49 | 3.09.2019
В екатеринбургском зоопарке принимаются овощи и фрукты
12:09 | 3.09.2019
В Екатеринбурге эвакуируют общежитие медицинского университета
11:50 | 3.09.2019
В Кургане двое рабочих пострадали во время работы на газопроводе
11:40 | 3.09.2019
Прокуратура выиграла суд о лишении мандатов сразу трех депутатов алапаевской райдумы
11:30 | 3.09.2019
В выходные в центре Перми будет закрыто движение
11:26 | 3.09.2019
В Березовском вынесен приговор бывшему сотруднику ГИБДД. Он обвинялся по трем статьям УК РФ
10:34 | 3.09.2019
«Неделя сметчика на Урале» собирает специалистов по ценообразованию в Екатеринбурге осенью этого года
10:31 | 3.09.2019
Утром Екатеринбург встал в длинные пробки
09:27 | 3.09.2019
В Екатеринбурге посреди улицы перевернулся автомобиль
22:09 | 2.09.2019
Под Невьянском ликвидировали поле дикорастущей конопли
21:27 | 2.09.2019
Уральский «Автомобилист» победой завершил свой первый матч в сезоне
20:07 | 2.09.2019
В Роспотребнадзоре предупредили о начале сезона передачи вирусных инфекций в Свердловской области
19:24 | 2.09.2019
На Пермском инженерно-промышленном форуме в октябре представят инновационную камеру сгорания
19:15 | 2.09.2019
В сентябре в поселке Тюш заработает новый межшкольный стадион
19:09 | 2.09.2019
В Екатеринбурге почтят память жертв теракта в Беслане
18:59 | 2.09.2019
В Октябрьском районе в рамках нацпроекта благоустроены два парка
18:59 | 2.09.2019
Полиция Кургана разыскивает жертв задержанного педофила. «Есть основания полагать, что он может быть причастен к другим преступлениям»
18:45 | 2.09.2019
В Пермском крае изменились правила призыва в армию