Кремль обманули: чиновница, назвавшая россиян бичами, не отстранена, а находится в отпуске

14:16 | 3.09.2019

Ирина Алашкевич Фото: официальный портал Иркутской области

Руководитель пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, заподозренная в том, что в оскорбительной форме высказалась о пострадавших от наводнения жителях Тулуна, оказывается, не отстранена от работы, как об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, а отправлена в отпуск, причём произошло это еще 20 августа. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в пресс-службе регионального правительства.



Как рассказал собеседник агентства, губернатор отправил ее в отпуск на время экспертизы аудиозаписи, на которой якобы зафиксированы ее негативные высказывания в адрес жителей затопленного города.



«Никакой информации о ее дополнительном отстранении от работы у нас нет», — пояснил источник издания.



Напомним, что ранее Дмитрий Песков заявил, что Алашкевич была отстранена от работы, уточнив, что данная информация подтверждена губернатором региона Сергея Левченко. До этого высказывания чиновницы раскритиковал президент России Владимир Путин. Судя по последней информации, региональные власти ввели Кремль в заблуждение.

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