Депутат Госдумы предложил продлить каникулы для школьников и студентов до октября

18:01 | 30.08.2019

В Госдуме предложили продлить летние каникулы для школьников и студентов до 1 октября, сообщает РИА Новости.



С такой инициативой к вице-премьеру Татьяне Голиковой обратился самый молодой депутат Государственной думы Василий Власов, избравшийся по региональному списку от ЛДПР в Москве.



В письме, направленном депутатом вице-премьеру, говорится, что у учеников и студентов очень высокая нагрузка. Он отмечает, что экзамены, очевидно имея в виду студентов, заканчиваются к началу июля и фактически каникулы длятся всего два месяца. Кроме того, многие из них предпочитают летом работать.



По словам парламентария, он обсудил эту тему с молодежью в регионах и нашел поддержку с их стороны. По его мнению, продление каникул позволит им подрабатывать или отдыхать в начале осени, а это в свою очередь поможет развитию туризма в России.



«Необходимо помнить, что работодатели требуют от выпускников наличия опыта работы. Продление летних каникул позволит частично решить эту проблему. Также данная мера будет способствовать развитию туризма в России, поскольку наши сограждане с детьми смогут выезжать на южные курорты страны в сентябре», — заявил парламентарий.



Стоит отметить, что запустить пилотный проект он предложил не в Москве, где избрался, а на востоке страны – в Хабаровском и Приморском краях.

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