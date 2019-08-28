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14:02 | 29.08.2019

Эрдоган не исключает возможность покупки российских Су-35 и Су-57 вместо американских F-35.

Президент Турции Эрдоган не исключает возможность покупки российских Су-35 и Су-57 вместо американских F-35.

«Почему бы и нет… После того как узнаем окончательное решение США (по поводу F-35), будем делать собственные шаги», — цитирует РИА «Новости» его заявление по итогам посещения авиасалона МАКС-2019 в Московской области.

Эрдоган вместе с Путиным посетили авиасалон МАКС-2019 в Жуковском во вторник. Тогда же директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев рассказал, что в Турции заинтересовались Су-35 или Су-57.

© «Вечерние ведомости»

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