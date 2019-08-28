14:02 | 29.08.2019

Президент Турции Эрдоган не исключает возможность покупки российских Су-35 и Су-57 вместо американских F-35.



«Почему бы и нет… После того как узнаем окончательное решение США (по поводу F-35), будем делать собственные шаги», — цитирует РИА «Новости» его заявление по итогам посещения авиасалона МАКС-2019 в Московской области.



Эрдоган вместе с Путиным посетили авиасалон МАКС-2019 в Жуковском во вторник. Тогда же директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев рассказал, что в Турции заинтересовались Су-35 или Су-57.

© «Вечерние ведомости»