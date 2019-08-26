Россия и мир
16:15 | 27.08.2019
Путин и Эрдоган на МАКС-2019 осмотрели российский истребитель пятого поколения Су-57
Интерес турецкого лидера к российской военной новинке не случаен. После того, как Анкара приобрела российские зенитные ракетные комплексы С-400, США отказались от поставки в Турцию истребителей F-35. Тогда турецкие власти заявили, что найдут замену. В СМИ сообщали, что Эрдоган давал поручение военным советникам рассмотреть возможность поставок истрибителей Су-57 из России, сообщает Kp.ru.
Международный авиасалон МАКС начался в подмосковном Жуковском 27 августа и продлится до 1 сентября.
© «Вечерние ведомости»
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