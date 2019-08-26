В Анапе двух полицейских обвинили в изнасиловании несовершеннолетней спортсменки

13:19 | 27.08.2019

Следственные органы Краснодарского края возбудили уголовное дело в отношении двоих сотрудников полиции в Анапе, которых подозревают в том, что они принудили 17-летнюю спортсменку к действиям сексуального характера.



По данным СМИ, силовики застали девушку на пляже с молодым человеком и пригрозили возбуждением уголовного дела за непристойное поведение в общественном месте. «Полицейские, за непривлечение несовершеннолетней к административной ответственности понудили последнюю к половому сношению. В результате девушка согласилась на требования фигурантов», — сообщает СКР. При этом молодого человека было решено отпустить, и он скрылся с места происшествия.



По данному факту возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников ППС по ч. 2 ст. 133 УК РФ («Понуждение к действиям сексуального характера, совершенное в отношении несовершеннолетней»). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

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