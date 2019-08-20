Министр обороны Шойгу заявил о напряженной ситуации на западных границах РФ

16:47 | 21.08.2019

Министр обороны России Шойгу назвал напряженной военно-политическую обстановку на западных границах страны из-за растущего военного присутствия НАТО в Восточной Европе. Глава военного ведомства заявил это на заседании коллегии Минобороны, передает «Эхо Москвы». Шойгу заявил, что Россия ответит на развертывание ПРО в Восточной Европе. Он рассказал, что Западный военный округ (ЗВО) до конца 2019 года получит боле 1,3 тыс. единиц техники. По его словам, в округе также пройдет более 20 учений.

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