В МИД РФ прокомментировали возможность возвращения России в G8

16:38 | 21.08.2019

Если у стран «Группы семи» (G7) есть конкретные предложения по возвращению России в данный формат, то их стоит сформулировать и передать по официальным дипломатическим каналам. Об этом заявила представитель МИД России Захарова радиостанции «Говорит Москва».



Ранее сообщалось, что Трамп согласился на предложение президента Франции Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Ожидается, что Трамп поднимет этот вопрос на ближайшей встрече «Cемерки» в Биаррице, отмечает РИА «Новости».

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