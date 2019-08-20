Экс-президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей улетел на отдых в Норвегию

16:30 | 21.08.2019

Экс-президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей улетел в Норвегию, передают «Украинские новости». Политика заметили в аэропорту города Олесунн. Отмечается, что этот город известен рыболовецким туризмом.



Как напоминает regnum.ru, ранее суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыть уголовное дело о возможных злоупотреблениях служебным положением в отношении Порошенко и экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

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