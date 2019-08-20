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15:58 | 21.08.2019

По данным ВЦИОМ, 82% жителей России не любят фотографироваться

Подавляющее большинство россиян старше 18 лет не любит фотографироваться, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Как следует из результатов опроса, 82% россиян не любят фотографироваться, чаще так отвечали мужчины (84% против 79% женщин), лишь 16% придерживаются обратного мнения.

Кроме того, 47% россиян признались, что не нравятся сами себе на фото. При этом женщины заметно критичнее смотрят на свои фотопортреты, чем мужчины. Недовольны собственным статическим изображением 52% женщин и лишь 37% мужчин. В то же время удовлетворение от своих фото чаще испытывают мужчины. Рады себе на фото 49% представителей «сильного пола» и лишь 42% женщин, передает fontanka.ru.

© «Вечерние ведомости»

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