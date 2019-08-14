В Японии эвакуируют 580 тысяч человек на западе страны из-за тайфуна «Кросса»

10:48 | 15.08.2019

Не менее 570 тысячам жителей Японии было рекомендовано эвакуироваться в связи с приближающимся тайфуном «Кросса», передает rg.ru. По данным метеорологического агентства Японии, тайфун, пришедший с юго-запада на побережье Японии, угрожает затоплением и оползнями 280 тыс. жилищ на островах Сикоку и Кюсю. В некоторых районах ожидается выпадение до 1000 миллиметров осадков. Метеослужба подняла уровень угрозы до четвертого из пяти возможных.

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