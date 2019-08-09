Члены правления «Роснефти» получили более 2 млрд рублей в качестве вознаграждения

17:12 | 11.08.2019

Фото: zants.ru

Как следует из ежеквартального отчета компании ПАО «НК Роснефть», контрольный пакет акций которой принадлежит государственному АО «Роснефтегаз», вознаграждения членов правления компании по итогам первой половины 2019 составили 2,36 миллиарда рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года сумма получаемого руководителями вознаграждения увеличилась на 12%. Годом ранее топ-менеджеры нефтянной компании получили 2,1 млрд рублей. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».



Стоит отметить, что в состав правления «Роснефти» входят всего 11 человек, в их числе:



• Игорь Сечин - главный исполнительный директор, Председатель Правления (0,1273%).

• Юрий Калинин - заместитель Председателя Правления, вице-президент по кадровым и социальным вопросам ПАО "НК «Роснефть» (0,0019%).

• Эрик Лирон - первый вице-президент ПАО "НК «Роснефть» (0,0051%).

• Геннадий Букаев - вице-президент — руководитель Службы внутреннего аудита ПАО "НК «Роснефть».

• Дидье Касимиро - вице-президент по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике ПАО "НК «Роснефть» (0,0043%).

• Петр Лазарев - финансовый директор ПАО "НК «Роснефть» (0,0042%).

• Рашид Шарипов - заместитель Председателя Правления, вице-президент — руководитель Аппарата Президента ОАО "НК «Роснефть».

• Юрий Нарушевич - вице-президент по внутреннему сервису ПАО "НК «Роснефть».

• Зелько Рунье - вице-президент по шельфовым проектам ПАО "НК «Роснефть» (0,0036%).

• Олег Феоктистов - вице-президент — руководитель Службы безопасности ПАО "НК «Роснефть»

• Андрей Шишкин - вице-президент по энергетике, локализации и инновациям ПАО "НК «Роснефть» (0,0036%).

*В скобках указана доля в уставном капитале, в процентах.



Из опубликованного отчёта следует, что заработная плата этих 11 человек за отчётный период составила 405,5 млн руб., т. е. по 36,86 миллиона рублей на душу за полгода, или по 6, 14 млн рублей в месяц.



Помимо заработной платы присутствует вознаграждение за участие в работе органа управления — 57,8 млн руб., по 5,25 млн рублей за полугодие, или по 876 тысяч в месяц.



Командировочные и иные выплаты членам правления составили 449 млн рублей. Что в пересчёте на одного человека составляет 40,82 млн руб., за полугодие или 6,8 млн руб., в месяц. Не сложно посчитать, что в день, находясь в командировке или получая «иные выплаты» на что-то там, член правления «Роснефти» тратит порядка 227 тысяч рублей.



Ну и наконец, премии, размер которых в 3,57 раза превысил зарплаты и составил 1,447 млрд рублей. То есть по 131 миллиону 545 тысяч рублей за полгода или почти по 22 миллиона в месяц на человека в среднем. Как распределяются эти средства между конкретными членами правления, мы сказать не можем. Однако, цифры впечатляют.



Представители компании отмечают, что последний, из перечисленных нами показателей, напрямую связан с ростом чистой прибыли и ростом капитализации компании.



«Выплаты премий членам правления компании связаны с выполнением ключевых показателей деятельности, в том числе с достижением в 2018 году рекордной чистой прибыли в 649 млрд рублей, ростом капитализации компании более чем на 40%, а также успешной реализацией стратегии "Роснефть-2022" в области технологического развития»,— рассказал представитель компании агентству ТАСС .



Молодцы, достойно поработали, что дополнительно отразилось и на выплате дивидендов за 2018 год. Так, в прошлом году «Роснефть» направила на это 274,6 млрд руб., превысив показатель 2017 года в 2,5 раза. А соответственно часть членов правления получили еще один небольшой доход, в виде дивидендов. Так главный исполнительный директор и Председатель Правления «Роснефти» Игорь Сечин, владеющий 0,1273% акций компании, получил в виде дивидендов по итогам 2018 года 349 565 800 рублей.



Кстати, на фоне смены структуры управления компанией в прошлом году, чистая прибыль «Роснефти» снизилась. Так, по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за I полугодие 2019 года чистая прибыль компании составила 165,19 млрд рублей, что на 220,41 млрд меньше прошлогодних показателей. В 2018 году «Роснефть» закрыла первое полугодие с чистой прибылью в 385,6 млрд рублей.

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