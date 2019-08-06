В прошлом году объем серых зарплат в России достиг отметки в 13 трлн рублей

10:49 | 7.08.2019

В России в прошлом году объем серых зарплат достиг 13 трлн рублей. Эту цифру можно сопоставить с расходной частью федерального бюджета, которая на тот период составляла 16,8 трлн рублей, пишут «Известия» со ссылкой на Росстат.



В Росстате оценили, что в процентном соотношении скрытые доходы в 2018 году были на уровне 12,6% ВВП. При этом, как рассказали газете в статистическом ведомстве, этот показатель стал наименьшим за последние пять лет. Это связывают со снижением потребительской активности граждан и падением спроса на услуги фрилансеров.

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