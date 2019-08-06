Представители ДНР обвинили украинских военных в подготовке активных боевых действий

10:20 | 7.08.2019

Украинские силовики привели в высшую степень боевой готовности подразделения на мариупольском направлении, заявили в ДНР.



Согласно их информации, по тревоге были подняты подразделения 56-й мотопехотной бригады и полк «Азов». «Они выдвинулись в район сосредоточения на севере города, в готовности прибыть на передовые позиции», — говорится в заявлении милиции самопровозглашенной ДНР. Там сочли происходящее свидетельством подготовки боевых действий.

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