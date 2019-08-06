Япония отказалась принимать протест со стороны РФ по вопросу южных Курил

10:15 | 7.08.2019

Правительство Японии отказалось принять протест со стороны РФ по вопросу южных Курил. Об этом сообщил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.



Ранее замминистра иностранных дел РФ Игорь Моргулов передал послу Японии в России Тоёхисе Кодзуки ноту протеста по поводу нарушений, которые были допущены японскими участниками безвизовых обменов на южных островах Курильской гряды. Также Моргулов подчеркнул, что протесты Токио в отношении действий России на территории региона неприемлемы, отмечает MK.ru.



Ранее Токио выразил протест Москве из-за военных учений на Курилах.

© «Вечерние Ведомости»