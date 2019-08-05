В РФ вступил в силу закон об ужесточении ответственности за непропуск машин скорой помощи

12:15 | 6.08.2019

В России вступает в силу закон об ужесточении ответственности за непропуск машин скорой помощи на дороге к пациентам и воспрепятствование работе медиков. Новые правила начнут действовать с 6 августа, сообщает РИА «Новости».



Если раньше за отказ предоставить автомобилю скорой помощи с включёнными мигалками и звуковым сигналом преимущество на дороге полагался штраф до 500 рублей или лишение прав на срок до трёх месяцев, то теперь он увеличивается до 5 тыс. рублей, а срок лишения прав составит от трёх месяцев до одного года.



При этом если здоровью пациента будет нанесен тяжкий вред, то наступит уголовная ответственность: злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы, а если пациент умрет — до четырех лет, передает РБК.

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