Россия и мир
12:15 | 6.08.2019
В РФ вступил в силу закон об ужесточении ответственности за непропуск машин скорой помощи
Если раньше за отказ предоставить автомобилю скорой помощи с включёнными мигалками и звуковым сигналом преимущество на дороге полагался штраф до 500 рублей или лишение прав на срок до трёх месяцев, то теперь он увеличивается до 5 тыс. рублей, а срок лишения прав составит от трёх месяцев до одного года.
При этом если здоровью пациента будет нанесен тяжкий вред, то наступит уголовная ответственность: злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы, а если пациент умрет — до четырех лет, передает РБК.
© «Вечерние Ведомости»
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