«Половина украинцев будет здесь, а половина — там»: глава МИД Украины о выезде украинцев за рубеж

11:49 | 4.08.2019

Фото: NewsOne

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина граждан страны эмигрирует в зарубежные страны. Своё мнение он выразил на встрече с ветеранами войны в Донбассе.



«Вот то, что происходит сейчас, когда миллионы украинцев за рубежом. Считаю, что за несколько лет примерно будет так: половина украинцев будет здесь, а половина — там», — процитировал слова министра портал «Обозреватель».



Климкин объяснил, почему это происходит: «украинские мозги нужны всем» и, чего бы ему очень не хотелось: «превратиться в поставщика рабочей силы в ЕС».



«Очень не хотелось бы превратиться в поставщика рабочей силы в ЕС: и рук, и мозгов. Потому что украинские мозги нужны всем. Все страны ЕС, хотя это и неизвестно, и даже Германия, предлагают нам специальные соглашения. Все заинтересованы, чтобы украинцев у них было больше. Украинцев все любят, потому что украинцы – это всегда плюс и никаких минусов», — заявил Климкин.



Министр добавил, что именно люди являются главной ценностью Украины, а «не земля или ресурсы».

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