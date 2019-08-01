США и РФ официально вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

16:27 | 2.08.2019

Госсекретарь США Майк Помпео официально объявил о прекращении участия Соединенных Штатов в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Он отметил, что вина за это лежит исключительно на России, передает iz.ru.



Политик напомнил, что 2 февраля Соединенные Штаты дали РФ полгода на то, чтобы вернуться к исполнению ДРСМД. «Россия отказалась, поэтому действие договора заканчивается сегодня. США не будут оставаться участниками договора, когда другие нарушают его», – говорится в твите Помпео.



МИД РФ также официально подтвердил, что действие ДРСМД с сегодняшнего дня прекращается по инициативе Вашингтона, сообщает АиФ.

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