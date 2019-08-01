Курс доллара впервые с 7 июня поднялся выше отметки в 65 рублей

16:18 | 2.08.2019

Курс доллара в ходе торгов превысил отметку в 65 рублей впервые с 7 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. По данным на 12:11 мск, курс доллара вырос на 66 копеек — до 65,01 рубля. Курс евро увеличился на 82 копейки и составил 72,15 рубля, передает russian.rt.com.



Российская валюта начала снижение накануне на фоне дешевеющей нефти. Свою роль в усилении доллара сыграло решение ФРС США впервые за десять лет понизить базовую ставку, а также заявление ее главы Джерома Пауэлла о том, что это — разовое действие, сообщает РИА «Новости».

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