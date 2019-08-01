В Голландии ввели запрет на бурку и никаб в общественных местах

16:53 | 1.08.2019

В Нидерландах вступил в силу запрет на ношение в общественных местах любой одежды, закрывающей лицо, сообщает AD. В список неприемлемой одежды попали бурка, никаб, балаклава и закрытые мотоциклетные шлемы.



По новым правилам, теперь сотрудники полиции при виде нарушителя обязаны попросить его открыть лицо. В случае отказа, нарушитель не только не сможет войти в общественное место, но и получит штраф в размере от 150 евро.

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