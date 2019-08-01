Обучавшиеся эксплуатации истребителей F-35 турецкие летчики вернутся из США домой

16:46 | 1.08.2019

Турецкие летчики, которые проходят в Соединенных Штатах обучение эксплуатации истребителей пятого поколения F-35, вернутся в Турцию 1 августа, сообщает телеканал NTV. Вместе с ними в Турцию вернется военный персонал, проходивший обучение по обслуживанию американских самолетов.



Как напоминает АиФ, 17 июля Белый дом США сообщил, что решение Анкары приобрести ЗРК С-400 у России делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания F-35.

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