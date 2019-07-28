В аквапарке Китая 44 человека пострадали из-за слишком большой искусственной волны

16:25 | 31.07.2019

По меньшей мере 44 человека пострадали в бассейне с искусственной волной в аквапарке города Лунцзин в китайской северо-восточной провинции Цзилинь. Об этом говорится в сообщении властей населённого пункта.



Уточняется, что в результате технической ошибки прошедшая по бассейну волна оказалась слишком высокой для помещения. Как отмечает РИА «Новости», в результате находившиеся в бассейне посетители получили множество ушибов, так как практически все были в спасательных жилетах или со спасательными кругами и не смогли сгруппироваться. Под напором воды люди натыкались друг на друга и отлетали в стенки бассейна.

© «Вечерние Ведомости»