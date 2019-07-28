Из российских магазинов чаще всего воруют колбасу, сыры, кофе, тушь и лаки для ногтей

16:10 | 31.07.2019

Самыми похищаемыми из российских магазинов товарами стали сыры, колбасные изделия, кофе, тушь и лаки для ногтей. Об этом со ссылкой на статистику за 2019 год разработчика системы защиты от магазинных краж BIT сообщает РБК.



Сыры и колбасы составляют 15,4 процента от всех совершаемых краж. Затем идут кофе (15 процентов), конфеты и кондитерские изделия (13,4 процента), пиво и другой алкоголь (11,2 процента), а также морепродукты (девять процентов).



Также удалось выяснить, что из косметических товаров чаще всего в 2019 году воровали тушь, лак для ногтей, губную помаду, масла для тела и волос и тени для век. При этом парфюмерию чаще всего воруют женщины (78 процентов), а еду — мужчины (77 процентов), передает lenta.ru.

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