Россия и мир
16:10 | 31.07.2019
Из российских магазинов чаще всего воруют колбасу, сыры, кофе, тушь и лаки для ногтей
Сыры и колбасы составляют 15,4 процента от всех совершаемых краж. Затем идут кофе (15 процентов), конфеты и кондитерские изделия (13,4 процента), пиво и другой алкоголь (11,2 процента), а также морепродукты (девять процентов).
Также удалось выяснить, что из косметических товаров чаще всего в 2019 году воровали тушь, лак для ногтей, губную помаду, масла для тела и волос и тени для век. При этом парфюмерию чаще всего воруют женщины (78 процентов), а еду — мужчины (77 процентов), передает lenta.ru.
© «Вечерние Ведомости»
Сегодня
15:55 | 31.07.2019
В Екатеринбурге задержали мужчину, расчленившего своего приятеля
15:34 | 31.07.2019
Серьезное ДТП с участием автобуса произошло сегодня в Асбесте
15:28 | 31.07.2019
В Екатеринбурге по инициативе прокуратуры уволены в связи с утратой доверия двое участковых
15:15 | 31.07.2019
Общественники из Екатеринбурга требуют изменения Гражданского кодекса ради фотографий памятников
14:49 | 31.07.2019
Пустующее здание на Малышева превратят в шахматный клуб и музей
14:39 | 31.07.2019
Из-за празднования Дня города в Нижнем Тагиле перекроют несколько улиц
14:22 | 31.07.2019
В нескольких городах Свердловской области прошла профилактическая акция, посвященная Всемирному дню борьбы с гепатитом
14:07 | 31.07.2019
Мэрия Екатеринбурга отказалась закупать современные низкопольные троллейбусы в Перми
13:19 | 31.07.2019
Екатеринбургский школьник стал одним из победителей конкурса научных проектов Google
13:02 | 31.07.2019
Курганец предстанет перед судом за сбор конопли в центре города
12:53 | 31.07.2019
Екатеринбургская галерея современного искусства переезжает в отреставрированный госпиталь Верх-Исетского завода
12:14 | 31.07.2019
Реконструкция заброшенной больницы в Зеленой роще обойдется городу в 1,5 миллиарда рублей
11:55 | 31.07.2019
Ночью на Вторчермете водитель Lada сбил пешехода
11:40 | 31.07.2019
КАСКО и ОСАГО - в чем разница
11:21 | 31.07.2019
Судебные приставы пришли в элитный дом, чтобы выбить долги из его жителя
10:36 | 31.07.2019
Безопасность детей — приоритет для взрослых!
10:35 | 31.07.2019
Не пройти мимо чужой беды
10:25 | 31.07.2019
В Свердловской области обнаружили шесть незаконных палаточных лагерей
09:29 | 31.07.2019
На электростанции в Нижней Туре уничтожили три трубы
20:19 | 30.07.2019
В Екатеринбурге состоится ещё один крестный ход
19:59 | 30.07.2019
В День железнодорожника в Екатеринбурге состоятся гонки на дрезинах
19:45 | 30.07.2019
Екатеринбуржцев, заложивших муляж бомбы на маршруте Путина, оштрафовали на тысячу рублей
18:38 | 30.07.2019
В Свердловской области внедрят Единую социальную карту для льготников
17:49 | 30.07.2019
В Екатеринбурге наказали пожилого мужчину за катание на багажной ленте в аэропорту
17:24 | 30.07.2019
В поселке Карпушиха пропала женщина