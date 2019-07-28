В Подмосковье женщина заперла своего двухлетнего сына в камере хранения в супермаркете

13:28 | 30.07.2019

В Сергиевом Посаде женщина закрыла своего маленького сына в ячейке камеры хранения в супермаркете. Один из покупателей услышал плач и позвал на помощь сотрудников магазина, которые вскрыли шкафчик. Внутри они обнаружили двухлетнего малыша, который, по словам очевидцев, был в истерике.



Подошедшая вскоре мать мальчика на все замечания присутствующих заявила, что ребенок залез в ячейку сам, а рассказчику посоветовала заниматься своими покупками, а не чужими делами. Мужчина хотел запечатлеть происходящее на камеру мобильного телефона, но горе-мать резко схватила малыша и убежала, передает mosmonitor.ru.



Он подчеркнул, что уже обратился в полицию с заявлением. Правоохранители проводят доследственную проверку.

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