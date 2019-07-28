В США рассказали подробности о стрелке, убившем трех человек на фестивале еды в Калифорнии

13:23 | 30.07.2019

В полиции рассказали подробности о стрелке, который подозревается в убийстве трёх человек на фестивале еды в Калифорнии. По данным ведомства, злоумышленник был вооружён карабином СКС. Об этом сообщил шеф полиции Скотт Смити, пишет CNN. В ходе пресс-конференции он назвал карабин «автоматом типа АК-47». «Он был приобретён легально в штате Невада 9 июля этого года, — добавил Смити.



Ранее власти обнародовали данные о личности стрелка. Это 19-летний Сантино Уильям Леган. Он проник на территорию гастрономического фестиваля через ограждение и открыл огонь по посетителям. Меньше чем через минуту его застрелили полицейские.



Жертвами стрелка стали три человека: шестилетний мальчик, 13-летняя девочка и молодой человек в возрасте до 30 лет. Число пострадавших достигло 12. Мотив стрельбы пока не установлен.

© «Вечерние Ведомости»