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17:21 | 26.07.2019

Украинские пограничники заявили, что их корабли освещают лучом зеленого цвета со стороны РФ

Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море, передает РИА «Новости».

В сообщении на сайте Госпогранслужбы Украины говорится, что в течение двух суток в одно и то же время, примерно после 21:00, корабли береговой охраны ФСБ освещают катера Госпогранслужбы «лучом зеленого цвета». В ведомстве заявили, что «сеансы облучения» длятся по несколько минут. Никакого ущерба такие действия не приносят, однако в Госпогранслужбе уже приняли «меры по защите жизни и здоровья персонала».

© «Вечерние Ведомости»

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