Украинские пограничники заявили, что их корабли освещают лучом зеленого цвета со стороны РФ

17:21 | 26.07.2019

Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море, передает РИА «Новости».



В сообщении на сайте Госпогранслужбы Украины говорится, что в течение двух суток в одно и то же время, примерно после 21:00, корабли береговой охраны ФСБ освещают катера Госпогранслужбы «лучом зеленого цвета». В ведомстве заявили, что «сеансы облучения» длятся по несколько минут. Никакого ущерба такие действия не приносят, однако в Госпогранслужбе уже приняли «меры по защите жизни и здоровья персонала».

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