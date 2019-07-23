В США вернулись к применению смертной казни на федеральном уровне спустя 16 лет

13:21 | 26.07.2019

Власти США после почти двадцатилетнего перерыва решили вернуться к исполнению смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне. О принятом решении сообщает пресс-служба Министерства юстиции.



Генеральный прокурор Уильям Барр уже приказал чиновникам назначить казнь пяти заключенных, осужденных за убийство и исчерпавших все возможности апелляций, передает gazeta.ru. По данным газеты Washington Post, в последний раз федеральные власти казнили преступников в 2003 году.



Отметим, что тюрьмы в стране делятся на штатные и федеральные. Несмотря на перерыв, высшая форма наказания применялась в США в последние годы на уровне властей штатов.

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