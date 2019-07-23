Трамп заявил, что страны Евросоюза «обдирают» США в торговле сильнее, чем Китай

12:26 | 24.07.2019

По мнению Дональда Трампа, страны Евросоюза «обдирают» США в торговле сильнее, чем КНР. Об этом американский президент заявил во время выступления на конференции старшеклассников консервативной организации Turning Point USA.



«Другие страны ужасно нас обдирают, а некоторые из худших обидчиков — наши союзники. Они обдирают нас в торговле. Евросоюз хуже для нас в торговле, чем Китай. Они убивают нас», — сказал Трамп.



ЕС, по словам Трампа, создан, чтобы экономически сокрушить Соединенные Штаты, которые при этом защищают его, передает «РИА Новости».

© «Вечерние Ведомости»