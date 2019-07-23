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12:00 | 24.07.2019

Власти Китая выступили за полное уничтожение ядерного оружия в мире

Китай выступает против применения первым ядерного оружия ни при каких обстоятельствах, утверждается в обнародованной в среду Канцелярией по делам печати китайского Госсовета «Белой книге по национальной обороне Китая в новую эпоху».

Кроме того, Китай выступает за полное запрещение и уничтожение ядерного оружия. Уточняется, что КНР не участвует в гонке вооружений с какой-либо любой другой страной и сохраняет свой ядерный потенциал на минимальном уровне, необходимом для обеспечения безопасности.

© «Вечерние Ведомости»

 

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