Власти Китая выступили за полное уничтожение ядерного оружия в мире

12:00 | 24.07.2019

Китай выступает против применения первым ядерного оружия ни при каких обстоятельствах, утверждается в обнародованной в среду Канцелярией по делам печати китайского Госсовета «Белой книге по национальной обороне Китая в новую эпоху».



Кроме того, Китай выступает за полное запрещение и уничтожение ядерного оружия. Уточняется, что КНР не участвует в гонке вооружений с какой-либо любой другой страной и сохраняет свой ядерный потенциал на минимальном уровне, необходимом для обеспечения безопасности.

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